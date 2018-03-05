ВСУ заявили о нарушении объявленного в Донбассе перемирия

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявляют, что ополченцы дважды нарушили объявленное с 5 марта перемирие в Донбассе.

"С начала этих суток должно было начаться перемирие, однако уже в час ночи боевики нарушили договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня – в районе населенного пункта Счастье противник в течение полтора часа вел огонь в сторону наших позиций из 82-миллиметровых минометов… На рассвете враг также нарушил перемирие, применив 82-миллиметровые минометы вблизи Троицкого в Луганской области", — заявил официальный представитель военной операции украинских силовиков Василий Лабай в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

По его словам, с начала суток украинские силовики зафиксировали два обстрела своих позиций. "По предварительной информации, в результате вражеского огня никто не пострадал. С начала суток наши военные огонь в ответ не открывали, полностью соблюдая условия перемирия", — добавил Лабай.