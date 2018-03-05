наверх
05.03.201810:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ВСУ заявили о нарушении объявленного в Донбассе перемирия

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (312)

    (обновлено: )24002
    Договоренности об очередном режиме прекращения огня вступили в действие в Донбассе в ночь на 5 марта. Однако Вооруженные силы Украины зафиксировали обстрелы своих позиций из минометов.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявляют, что ополченцы дважды нарушили объявленное с 5 марта перемирие в Донбассе.

    На Донбассе ВСУ продолжают отвод тяжелых вооружений
    REUTERS/Gleb Garanich
    AgoraVox. Киев скомандовал: "вперед, на Донбасс!"

    "С начала этих суток должно было начаться перемирие, однако уже в час ночи боевики нарушили договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня – в районе населенного пункта Счастье противник в течение полтора часа вел огонь в сторону наших позиций из 82-миллиметровых минометов… На рассвете враг также нарушил перемирие, применив 82-миллиметровые минометы вблизи Троицкого в Луганской области", — заявил официальный представитель военной операции украинских силовиков Василий Лабай в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

    По его словам, с начала суток украинские силовики зафиксировали два обстрела своих позиций. "По предварительной информации, в результате вражеского огня никто не пострадал. С начала суток наши военные огонь в ответ не открывали, полностью соблюдая условия перемирия", — добавил Лабай.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Газовая конфорка
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Украина остановилась в снежных заносах
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие