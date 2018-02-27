В России обвинили подполковника ВСУ в убийстве телеоператора

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Следствие обвинило подполковника ВСУ в организации убийства российского журналиста Анатолия Кляна, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Подполковник занимал пост командира дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования "Центр". Именно он в 2014 году отдал приказ открыть огонь по автобусу с матерями срочников, в котором ехал оператор "Первого канала". Клян был ранен и вскоре скончался в карете скорой помощи.

Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".

По версии следствия, в ночь с 29 на 30 июня к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военных. Они хотели договориться и забрать сыновей, не желавших воевать. С женщинами ехали журналисты российских и украинских телеканалов, среди которых был и Клян.

Подчеркивается, что украинский офицер дважды отдал приказ открыть огонь. Военные расстреляли автобус из автоматов АК-74.

Клян посвятил профессии более 40 лет. До командировки на юго-восток Украины он снимал репортажи в Афганистане, Чечне, Югославии, Ираке, Сирии и других горячих точках. У Анатолия Кляна остались жена Людмила, сын Андрей и дочь Елена, а также внуки.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.