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    В России обвинили подполковника ВСУ в убийстве телеоператора

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    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе (294)

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    Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".
    Оператор Первого канала Анатолий Клян. Архивное фото
    Пресс-служба "Первого канала" | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Следствие обвинило подполковника ВСУ в организации убийства российского журналиста Анатолия Кляна, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Донбасс. Архивное фото
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    Подполковник занимал пост командира дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования "Центр". Именно он в 2014 году отдал приказ открыть огонь по автобусу с матерями срочников, в котором ехал оператор "Первого канала". Клян был ранен и вскоре скончался в карете скорой помощи.

    Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".

    По версии следствия, в ночь с 29 на 30 июня к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военных. Они хотели договориться и забрать сыновей, не желавших воевать. С женщинами ехали журналисты российских и украинских телеканалов, среди которых был и Клян.

    Подчеркивается, что украинский офицер дважды отдал приказ открыть огонь. Военные расстреляли автобус из автоматов АК-74.

    Клян посвятил профессии более 40 лет. До командировки на юго-восток Украины он снимал репортажи в Афганистане, Чечне, Югославии, Ираке, Сирии и других горячих точках. У Анатолия Кляна остались жена Людмила, сын Андрей и дочь Елена, а также внуки.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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