Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций ВСУ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций ВС Украины, само положение засекречено, говорится в опубликованном в субботу указе президента на его сайте.

"Согласно части пятой статьи 10 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", — говорится в документе.

Силы специальных операций — это отдельный род сил Вооружённых сил Украины, власти ввели это подразделение в 2016 году, в их функцию входит проведение специальных операций, специальная разведка.

Как указано на сайте Минобороны Украины, Силы специальных операций (ССО) могут привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, организации и поддержке действий движения сопротивления, проведению военных информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом и пиратством, мер для осуществления защиты жизни, здоровья граждан и объектов (имущества) государственной собственности за пределами Украины, обеспечения их безопасности и эвакуации (возвращение), усиления охраны государственной границы, защиты суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины и их правового оформления.

Общая структура ССО состоит из воинских частей специального назначения, информационно-психологических операций и обеспечения.