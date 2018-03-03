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    Политика

    Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций ВСУ

    (обновлено: )16903
    Как указано на сайте Минобороны Украины, Силы специальных операций могут привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, организации и поддержке действий движения сопротивления.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций ВС Украины, само положение засекречено, говорится в опубликованном в субботу указе президента на его сайте.

    Силы спецопераций
    Министерство обороны Украины
    Не грози южному централу, попивая... Что представляют собой ССО Украины

    "Согласно части пятой статьи 10 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", — говорится в документе.

    Силы специальных операций — это отдельный род сил Вооружённых сил Украины, власти ввели это подразделение в 2016 году, в их функцию входит проведение специальных операций, специальная разведка.

    Как указано на сайте Минобороны Украины, Силы специальных операций (ССО) могут привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, организации и поддержке действий движения сопротивления, проведению военных информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом и пиратством, мер для осуществления защиты жизни, здоровья граждан и объектов (имущества) государственной собственности за пределами Украины, обеспечения их безопасности и эвакуации (возвращение), усиления охраны государственной границы, защиты суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины и их правового оформления.

    Общая структура ССО состоит из воинских частей специального назначения, информационно-психологических операций и обеспечения.

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