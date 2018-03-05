Саакашвили заявил, что снова намерен стать президентом Грузии

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам призвал активно готовиться к выборам и заявил о желании вернуться к власти в Грузии.

Саакашвили записал видеообращение, находясь в Амстердаме. В ролике, который был распространен грузинской телекомпанией "Рустави 2", Саакашвили призвал своих единомышленников, в первую очередь представителей партии "Единое национальное движение", к активной подготовке к президентским выборам, которые запланированы в Грузии на осень текущего года. Ранее бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что Саакашвили, на которого в Грузии заведено несколько уголовных дел, ждет "удобная тюремная камера".

"Мы видим, какая ситуация в Грузии, какая безнадежность. На фоне этого тысячи человек либо покинули Грузию, либо намерены покинуть… Наша задача – вернуться в руководство Грузии в 2018 году. Мы должны выиграть президентские выборы", — заявил Саакашвили.

Он вновь посоветовал представителям ЕНД сотрудничать с другими оппозиционными движениями страны и выдвинуть единого кандидата в президенты на предстоящих выборах, выбрав его путем праймериз.

Президентские выборы состоятся в Грузии осенью текущего года. На данный момент президентом страны является Георгий Маргвелашвили. Ранее Маргвелашвили заявил о готовности вновь побороться за должность главы государства. Также желание участвовать в выборах выразили оппозиционеры Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили.

Саакашвили был основателем партии "Единое национальное движение", которое руководило страной на протяжении девяти лет, до парламентских выборов 2012 года.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по трем уголовным делам. Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинская прокуратура несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

Саакашвили после того, как покинул Грузии, был губернатором Одесской области. Но затем был отправлен в отставку украинским лидером Петром Порошенко, а в феврале 2018 года выслан украинской погранслужбой в Польшу. Оттуда Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.