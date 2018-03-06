наверх
06.03.201809:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.48- 0.05
  • EUR32.59- 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В пресс-центре АТО сообщили о нарушении перемирия и обстрелах в Донбассе

    (обновлено: )122
    В пресс-центре АТО сообщили, что в результате обстрелов ополченцев получил ранение один военнослужащий украинских вооруженных сил.
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Силовики заявили, что один их военный пострадал в Донбассе за минувшие сутки, ополченцы три раза открывали огонь по их позициям.

    Донбасс. Архивное фото
    Украинское фото
    По Донбассу. Очередная "миротворческая" обструкция Киева

    Как сообщает во вторник пресс-центр АТО в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "три раза нарушали перемирие". "Вследствие вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО", — уточняется в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Марш националистов во Львове
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС