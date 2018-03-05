У "Нафтогаза" есть план действий в случае прекращения транзита "Газпромом"

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" имеет варианты действий в случае полного прекращения транзита газа со стороны ОАО "Газпром".

Об этом сказал на брифинге коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"У нас просчитываются разные варианты: и на уровне" Нафтогаза ", и на уровне украинского правительства, и на уровне Еврокомиссии. В частности, является стресс-тесты, варианты действий, если "Газпром" абсолютно в неправовой способ полностью прервет транзит. Но пока мы этого не ожидаем ", — цитирует УНН Витренко.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.