Все объекты критической инфраструктуры взяты под охрану – "Нафтогаз"

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Все объекты критической инфраструктуры Украины взяты под усиленную охрану из-за напряженных отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом", заявил в понедельник на пресс-конференции коммерческий директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Стокгольмский арбитраж28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

"Сейчас все объекты критической инфраструктуры усилено охраняются, в частности, Национальной гвардией", — сказал Витренко, отвечая на вопрос, планирует ли компания обратиться к правоохранителям с просьбой обеспечить безопасность объектов газовой инфраструктуры в Украине.

По его словам, ограничительные мероприятия по потреблению газа, а также охрана критической инфраструктуры снизят риск экстраординарных ситуаций.

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.