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    Все объекты критической инфраструктуры взяты под охрану – "Нафтогаз"

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (785)

    (обновлено: )48102
    Коммерческий директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко отметил, что все объекты критической инфраструктуры усилено охраняются Национальной гвардией.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Все объекты критической инфраструктуры Украины взяты под усиленную охрану из-за напряженных отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом", заявил в понедельник на пресс-конференции коммерческий директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"
    Быков о сути "победы" в Стокгольме

    Стокгольмский арбитраж28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

    "Сейчас все объекты критической инфраструктуры усилено охраняются, в частности, Национальной гвардией", — сказал Витренко, отвечая на вопрос, планирует ли компания обратиться к правоохранителям с просьбой обеспечить безопасность объектов газовой инфраструктуры в Украине.

    По его словам, ограничительные мероприятия по потреблению газа, а также охрана критической инфраструктуры снизят риск экстраординарных ситуаций.

    По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

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