Удачно прикрутили. Порошенко поблагодарил украинцев

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил граждан, откликнувшихся на призыв "Нафтогаза" прикрутить газ.

"Я очень благодарен украинцам за солидарность, которую они проявили в критической ситуации. Откликнувшись на призыв уменьшить потребление газа граждане на 14% сократили потребление голубого топлива", — написал на своей странице в Facebook Порошенко.

Напомним, глава государства присоединился к инициативе НАК "Нафтогаз Украина" под названием "Прикрути" и призвал госучреждения и граждан снизить температуру в помещениях, чтобы экономить газ.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.