Хроника 3 февраля: силовые атаки на храмы и прессу, план учений НАТО в Украине

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В субботу, 3 февраля, в Киеве произошли столкновения радикалов из С14 и защитников Владимиро-Ольгинского храма Десятинного мужского монастыря УПЦ, а во Львове горел храм УПЦ МП. Силовики в очередной раз нагрянули в редакцию "Вестей". В Киеве произошла масштабная авария с погоней полиции. СМИ назвали группировку, ответственную за сбитый российский Су-25 в Сирии. Полторак назвал численность украинской армии. Подробнее — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Атака на УПЦ: православные отстояли Десятинный храм

Накалённая обстановка была в субботу вокруг Владимиро-Ольгинского храма Десятинного мужского монастыря УПЦ в Киеве. Активисты из организации С14 заранее объявили о намерении провести здесь акцию с требованием снести незаконную, по их мнению, постройку. Ранее радикалы уже совершили нападение на Десятинный монастырь, попытавшись его поджечь. Два человека тогда были задержаны.

На митинге у Десятинной церкви избили скандально известного националиста

Возле Десятинной церкви в Киеве во время акции с требованием снести часовню Украинской православной церкви Московского патриархата произошла избили мужчину. Согласно комментариям к видео на странице Крутчака, данная просьба прозвучала в адрес скандально известного ветерана АТО, экс-бойца батальона "Донбасс", руководителя общественной организации националистического толка "Новый огонь" Дмитрия Резниченко.

Еле спасли. Во Львове чуть не сгорел храм УПЦ МП

Во Львове горел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви (Московский патриархат). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ночью 3 февраля поступило сообщение о пожаре на проспекте Красной Калины во Львове. Загорелась современная деревянная постройка церкви Святого князя Владимира", — говорится в сообщении.

Силовики пытались захватить редакцию "Вестей" — СМИ

В субботу 3 февраля в офис медиахолдинга "Вести" на Спортивной площади, 1 в БЦ "Гулливер" в Киеве нагрянули силовики из Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает сайт издания. Несмотря на то, что выходной день и издание не работает, силовики пытались взломать двери и проникнуть внутрь.

Советник главы комитета Рады устроил пьяный дебош в Киеве — СМИ

В Киеве якобы советник председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виталий Рябцун пытался подраться с охраной ночного клуба Saxon, угрожал сотрудникам полиции, а также спровоцировал ДТП, пытаясь сбежать от правоохранителей.

Полторак назвал численность украинской армии

Министр обороны Степан Полторак заявил, что численность Вооруженных сил Украины сейчас составляет 255 тысяч человек. Об этом министр сообщил в интервью "Голосу Америки". Как говорит Полторак, в течение последних двух лет на контрактную службу в украинскую армию поступило 130 тысяч человек.

Выборы президента РФ. Москва уведомила Киев об открытии участков в Украине

Посольство РФ в Украине проинформировало украинский МИД о намерении открыть избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове на выборах президента России 18 марта и попросило обеспечить меры безопасности, сообщили РИА Новости в субботу в посольстве РФ.

Учения НАТО в Украине. В Минобороны сообщили о масштабах

Более 2 тысяч украинских военных, а также солдаты и офицеры еще десяти государств планируют принять участие в учениях Rapid Trident-2018 в Украине, которые планируются на вторую половину этого года, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, во Львовской области прошла первая конференция по планированию масштабных совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных Сил Украины и армейских подразделений иностранных государств Rapid Trident-2018.

В Минобороны не уверены за сохранность противотанковых комплексов Javelin

Министр обороны Украины Степан Полторак считает важным не столько срок передачи Украине американских противотанковых комплексов, сколько эффективность механизма передачи и их сохранность.

В Киеве произошла масштабная авария с погоней полиции, есть жертвы

В Киеве на проспекте Шухевича произошла авария с участием пяти авто. В результате столкновения двое человек погибли, сообщает "Громадское" со ссылкой на патрульную полицию Киева.

СМИ назвали группировку, ответственную за сбитый российский Су-25 в Сирии

Группировка "Хайат тахрир аш-Шам" (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра") взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25, сообщил сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут своего марша в Киеве

Полиция предложила партии "Движение новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили изменить маршрут запланированного на воскресенье марша из-за запланированных в центре Киева других акций, сообщает пресс-служба данной партии на своем сайте.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в году марш в центре Киева. В субботу Саакашвили заявил, что опасается провокаций в ходе своего марша в воскресенье в Киеве из-за еще одной запланированной акции, которая, по его словам, проплачена Администрацией президента Украины.