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    В Киеве произошла масштабная авария с погоней полиции, есть жертвы

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    По информации СМИ, около полуночи с 3 на 4 февраля водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто.
    В Киеве произошла смертельная авария пяти автомобилей
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    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Шухевича произошла авария с участием пяти авто. В результате столкновения двое человек погибли, сообщает "Громадское" со ссылкой на патрульную полицию Киева.

    Смотрите также: Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП 

    Предварительно, около полуночи с 3 на 4 февраля водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто. За несколько сотен метров Mercedes въехал в Dacia, — последний отбросило на встречную полосу. После столкновения Mercedes въехал в три автомобиля.

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    В Киеве произошла смертельная авария пяти автомобилей

    Водителя Mercedes госпитализировали, также пострадали еще несколько человек. На месте аварии работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и врачи "скорой".

    Ранее сообщалось, что в центре Киева на пересечении улицы Терещенковской с бульваром Шевченко произошло ДТП. Водитель джипа Mercedes врезался в Toyota, после чего вместе с пассажиром они скрылись с места аварии.

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