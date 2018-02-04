В Киеве произошла масштабная авария с погоней полиции, есть жертвы

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте Шухевича произошла авария с участием пяти авто. В результате столкновения двое человек погибли, сообщает "Громадское" со ссылкой на патрульную полицию Киева.

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Предварительно, около полуночи с 3 на 4 февраля водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто. За несколько сотен метров Mercedes въехал в Dacia, — последний отбросило на встречную полосу. После столкновения Mercedes въехал в три автомобиля.

Facebook Киев оперативный В Киеве произошла смертельная авария пяти автомобилей

Водителя Mercedes госпитализировали, также пострадали еще несколько человек. На месте аварии работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и врачи "скорой".

Ранее сообщалось, что в центре Киева на пересечении улицы Терещенковской с бульваром Шевченко произошло ДТП. Водитель джипа Mercedes врезался в Toyota, после чего вместе с пассажиром они скрылись с места аварии.