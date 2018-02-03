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    Учения НАТО в Украине. В Минобороны сообщили о масштабах

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (311)

    (обновлено: )25002
    Предварительно спланировано, что в учениях примут участие более 2 тысяч украинских военных, а также солдаты и офицеры из десяти государств-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".
    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Более 2 тысяч украинских военных, а также солдаты и офицеры еще десяти государств планируют принять участие в учениях Rapid Trident-2018 в Украине, которые планируются на вторую половину этого года, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, во Львовской области прошла первая конференция по планированию масштабных совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных Сил Украины и армейских подразделений иностранных государств Rapid Trident-2018.

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    "В 2018 году украинские военнослужащие продолжат тренировки вместе с иностранными партнерами в действиях в составе коалиционных сил во время операций миротворческого и стабилизационного характера. По сценарию, украинским воинам во время военных маневров придется противостоять гибридным угрозам, а также поделиться собственным боевым опытом", — говорится в сообщении.

    Предварительно спланировано, что в учениях примут участие более 2 тысяч украинских военных, а также солдаты и офицеры из десяти государств-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Также будут привлечены военные многонациональной Литовско-польско-украинской бригады. Проведение учений запланировано на вторую половину 2018 года.

    По данным минобороны, до официального начала военных учений организаторы соберутся вместе еще дважды, чтобы окончательно утвердить их план и доработать общие документы по их проведению.

    В конце января в Украине вступил в силу закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украино-американских учений Sea Breeze-2018 и Rapid Trident-2018.

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