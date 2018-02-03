Пятеро на одного. На митинге у Десятинного монастыря скрутили мужчину

Возле Десятинной церкви в Киеве во время акции с требованием снести часовню Украинской православной церкви Московского патриархата полиция задержала и отпустила мужчину, заподозрив, что при нем находится дымовая шашка, которую он может применить, передает "Украинская правда".

Позже, разобравшись, что у задержанного — не дымовая шашка, а тубус с документами, правоохранители отпустили мужчину.

Как отмечается, на момент инфидента ситуация возле Десятинной церкви была спокойной. Литургия в храме УПЦ МП продолжалась, а представители церкви варили на прилегающей территории гречневую кашу и угощали всех желающих.

Проведение церковных мероприятий участники протестной акции пытались "заглушить", включая музыку.

Активисты из националистических организаций, которые изначально присутствовали возле Десятинной церкви, ушли. По данным издания, на акции остались киевляне, выступающие за демонтаж часовни, которая стоит возле фундамента церкви

Среди присутствующих на акции были и остаются участники АТО, активисты, блогеры, архитекторы и музыканты, в частности Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК) и Андрей Хлывнюк (Бумбокс).

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В самом храме — Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы — ранее заявили, что 3 февраля под видом мирной акции "раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемых отдельными народными депутатами" готовится "силовой захват" храма.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.

Также ранее произошла попытка поджога этого сооружения церкви, двое подозреваемых арестованы.