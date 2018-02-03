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    Наместник Десятинного монастыря просит ООН и Трампа защитить храм в Киеве

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    По словам наместника Десятинного монастыря, после угроз представителей националистических организаций, а также неоднократных попыток поджога храма отец Гедеон обратился за помощью во многие международные инстанции, а также написал письмо Дональду Трампу.
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    пресс-центр УПЦ в Facebook

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон (Харон) просит украинские власти, международные организации и президента США Дональда Трампа защитить храм их монастыря, который угрожают снести, сообщает пресс-центр УПЦ в соцсети Facebook.

    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Атака на УПЦ: православные отстояли Десятинный храм

    В субботу митингующие требовали снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента Десятинной церкви. Активисты настаивают, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории. Киевские власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для его сноса необходимо решение суда. Прокуратура уже пообещала подать иск в интересах общины Киева. Накануне митинга храм пытались поджечь, подозреваемые арестованы.

    По словам наместника Десятинного монастыря, после угроз представителей националистических организаций, а также неоднократных попыток поджога храма отец Гедеон обратился за помощью во многие международные инстанции, а также написал письмо Трампу.

    "Мы обращались в Службу безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь", — приводит слова архимандрита Гедеона информационный центр УПЦ МП.

    Отмечается, что архимандрит Гедеон (Харон) долгое время служил в США, среди братии и прихожан Десятинного монастыря есть американцы.

    Смотрите также: Акция с требованием снести часовню УПЦ МП в Киеве

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