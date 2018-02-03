На митинге у Десятинной церкви избили скандально известного националиста

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Видео с инцидентом можно посмотреть здесь. Внимание! Содержит нецензурную лексику.

Возле Десятинной церкви в Киеве во время акции с требованием снести часовню Украинской православной церкви Московского патриархата произошла избили мужчину. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на странице в Facebook журналиста Василия Крутчака.

Как следует из видео, во время митинга мужчина в камуфляжной форме подходит к другому мужчине с просьбой "дать интервью". Согласно комментариям к видео на странице Крутчака, данная просьба прозвучала в адрес скандально известного ветерана АТО, экс-бойца батальона "Донбасс", руководителя общественной организации националистического толка "Новый огонь" Дмитрия Резниченко.

"Добрый день. Всемирное Броварское телевидение. Можно у вас взять интервью?", — задал вопрос человек в камуфляже. В ответ на это ему отказали в нецензурной форме.

После непродолжительной перепалки мужчина в камуфляже с локтя ударил Резниченко, а после — еще раз ударил вдогонку. Позже мужчин разборонили присутствующие на месте инцидента люди.

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Ранее Резниченко заявил, что на его офис напали активисты радикальной организации С14, которые в субботу также присутствовали на митинге возле Десятинной церкви. Тогда Резниченко обвинил нападавших в разгроме офиса и краже камеры. В С14 заявили, что обвинения Резниченко не имеют никаких оснований.