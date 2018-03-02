Мировые тренды: ядерный ультиматум РФ, "новая Украина" Гройсмана

РИА Новости Украина

Новинки российского вооружения

Эксперты, опрошенные ведущими западными изданиями, разошлись во мнениях относительно выступления президента России Владимира Путина, который, оглашая послание Федеральному Собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ.

Британская газета Times отмечает, что многие из новинок, продемонстрированных президентом, несмотря на свой ошеломляющий вид, уже знакомы военным США. Так, Пентагон недавно подтвердил существование беспилотной субмарины, способной нести ядерное вооружение. По данным издания, в американском оборонном ведомстве зафиксировали испытания этого подводного аппарата еще в 2016 году и присвоили ему кодовое название "Каньон".

Что касается, тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат" ("Сатана-2" по классификации НАТО), то ее в том же году демонстрировали на одной из выставок. Гораздо больше споров вызвал анонс новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Некоторые аналитики сомневаются в самой возможности ее существования с технической точки зрения. Дуглас Бэрри из Международного института стратегических исследований заявил газете Financial Times, что СССР и США пытались создать подобные системы вооружения еще в эпоху "холодной войны". "Это было настолько проблематично на многих уровнях, что они отказались от этого", — сказал он. В то же время эксперт признает, что прорыв в данной области может изменить баланс сил на мировой арене.

Скриншот с Youtube Новейшее вооружение РФ

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Скандальные пошлины

Американские издания критикуют резонансное решение президента Дональда Трампа о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Газета Washington Post называет планы Трампа форсированной реализацией программы "Америка прежде всего", которые при этом вызывают раздражение других лидеров Республиканской партии, провоцируют торговых партнеров США на ответные меры и раскачивают фондовые рынки.

Отмечается, что президент отверг призывы компаний, являющихся основными потребителями стали и алюминия, в том числе ведущих автопроизводителей и пивоваров, которые предупреждали, что рост цен на сырье приведет к падению продаж и массовым увольнениям. В 2002 году, когда США в последний раз вводили пошлины на сталь, эти меры стоили отрасли потери 200 тысяч рабочих мест. Газета New York Times обращает внимание на биржевую панику, последовавшую за объявлением нового торгового курса: промышленный индекс Dow Jones уменьшился более чем на 1,5%, а индекс широкого рынка S&P 500 на 1,3%.

Как и ожидалось, наибольшие потери понесли акции автопроизводителей и других крупных потребителей металлов. Опасения инвесторов также были вызваны временными рамками тарифной политики Трампа – сам президент подчеркнул, что она вводится на долгий период времени.

Кандидат для Каталонии

Испанские издания пишут, что решение Карлеса Пучдемона отказаться от должности главы правительства Каталонии еще больше запутывает ситуацию вокруг нового руководства автономного сообщества. Кандидатура самого Пучдемона, скрывающегося от испанского правосудия в Бельгии, была неприемлема для Мадрида, и в четверг политик призвал снять свою кандидатуру на пост председателя женералитета в пользу Жорди Санчеса — второго номера в списке от партии "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Предвыборный баннер с изображением Карлеса Пучдемона (справа) и Жорди Санчеса

Однако газета Pais отмечает, что Санчес является для центрального правительства такой же неприемлемой фигурой, как и сам Пучдемон. Ему предъявлены обвинения в мятеже, организации восстания и незаконном расходе госсредств. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении. Газета напоминает, что власти в Мадриде уже предупреждали, что продолжат прямое управление регионом, согласно 155-й статье конституции, пока парламент Каталонии не обратится к обсуждению устраивающего их кандидата. Газета Mundo полагает, что следующей альтернативой может стать еще один депутат от коалиции "Вместе за Каталонию" Жорди Турул, который находится на свободе, хотя также проходит по делу о мятеже.

Самые старые татуировки

Древнеегипетские мумии возрастом более 5 тысяч лет оказались обладателями старейших в мире татуировок, пишет газета Guardian. Смерть мужчины и женщины, тела которых мумифицировались естественным образом, наступила от 3351 до 3017 года до нашей эры. Их останки входят в число так называемых гебелейнских мумий додинастического периода, когда древний Египет еще не был объединен под властью фараонов.

Мужская мумия находилась в экспозиции Британского музея около ста лет, но татуировки удалось распознать только с применением инфракрасного излучения. Речь идет о молодом человеке в возрасте 18-21 года, который погиб от колотой раны в спину. Темные пятна на его предплечье оказались изображениями животных — дикого быка и гривистого барана.

На плече женщины вытатуированы четыре значка в виде буквы "s", что может изображать стилизованное изображение изогнутого посоха – символа власти и высокого статуса. Ранее считалось, что древнейшая в мире татуировка сохранилась на коже мумии Эци, обнаруженной в тирольских Альпах. Эци и гебелейнские мумии являются примерными "ровесниками", но татуировка "европейца" — это просто геометрический узор в отличие от фигуративных изображений на коже египетской мумии.

Гройсман и "новая Украина"

Latvijas Avize опубликовало интервью с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, который находится с рабочим визитом в Латвии. В беседе с главой Кабмина поднимаются темы реинтеграции Донбасса, ввод миротворцев, российский газ и реформы.

По словам Гройсмана, для того, чтобы обустроить жизнь переселенцев, необходимы миллиарды, поэтому финансовая помощь могла бы облегчить этот процесс.

"Сейчас в государстве приблизительно полтора миллиона беженцев — примерно 1,2 миллиона семей. С 2014 года всем индивидуально была выплачена финансовая помощь. За это время люди получили девять миллиардов гривен (около 300 миллионов долларов). Более 73 тысяч беженцев нашли работу по новому месту жительства", — заявил Гройсман.

Украинское фото Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото

Также он считает, что Украина уверенно справляется без российского газа, а энергетическая система работает стабильно.

"У Украины большие запасы газа, и правительство принимает необходимые регулирующие решения, которые будут стимулировать развитие добычи газа", — уверен премьер.

По его мнению, Украина сейчас не находится на переходном этапе.

"Это в принципе новый этап в истории государства. Мы создаем новую Украину", — заявил Гройсман, комментируя ход реформ в стране. Согласно его заявлению, украинская экономика может расти, как минимум, на 5% в год. В основу такого потенциального роста власти, как отмечает премьер, заложили промышленное производство, инфраструктуру, рост инвестиций, а также развитие агросектора.

Нерешенный вопрос миротворцев

У Украины есть полное право опасаться, что Россия будет мешать проведению миротворческой операции ООН на востоке Украины, пишет журналист Нина Ярвенкюля для издания Iltalehti.fi.

"Министр обороны Украины Степан Полторак недавно заявил в Хельсинки, что не видит возможности участия России в предполагаемой миротворческой операции ООН на востоке Украины. Он сказал, что Россия сначала сама создает проблему, а потом является для того, чтобы ее решить", — напоминает автор.

Беспокойство Полторака вполне можно понять. Происходящее в Украине предельно ясно. Россия оккупировала Крымский полуостров и начала военные действия на востоке Украины. Россия по-прежнему поддерживает так называемые народные республики — в том числе и оружием. На сепаратистских территориях было бы невозможно продолжать военные действия без помощи России.

На определенном этапе Россия предложила отправить российских миротворцев на восток Украины. Это предложение было встречено в штыки как в Украине, так и в западных странах. Теперь в Украине планируется проведение миротворческой операции ООН. Украина не хочет, чтобы в ней участвовала Россия, но, как недавно заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё (Jussi Niinistö), России и Украине нужно придерживаться общей позиции в вопросах проведения операции.

Ниинистё также однозначно заявил, что Финляндия не будет мешать другим странам Евросоюза участвовать в миротворческой операции. Россию он в связи с этим не упомянул. Ту же схему Россия повторяет и в Сирии, только с большей жестокостью, чем в Украине. Бомбардировки на территории Восточной Гуты продолжаются при поддержке России. В то же время российские СМИ постоянно говорят о том, что Россия поставляет в Сирию гуманитарную помощь и добилась так называемого гуманитарного перемирия, во время которого каждый день в течение пяти часов проводятся спасательные работы и эвакуация.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (Timo Soini) в свое время произнес знаменитую колкую фразу: "Где Евросоюз, там проблемы". На основании вышеперечисленных примеров я бы немного переиначила это заявление: "Где Россия, там проблемы".