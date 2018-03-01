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    Политика

    Гройсман уехал в Латвию

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    По словам Владимира Гройсмана, ключевая тема переговоров с главой правительства страны Марисом Кучинскисом - усиление экономического взаимодействия и обмен опытом реформ.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман вместе с правительственной делегацией отправился в Латвию, где планирует провести переговоры с латвийским премьером Марисом Кучинскисом.

    "Украинская правительственная делегация в кабинете министров Латвии. Ключевая тема переговоров с главой правительства страны Марисом Кучинскисом — усиление экономического взаимодействия и обмен опытом реформ. Имеем рост товарооборота на 27% — до более 460 миллионов долларов. Можем удвоить этот показатель", — написал Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

    Он сообщил, что начал визит в Латвию с чествования подвига героев, возложил цветы к Монументу свободы.

    Владимир Гройсман/Twitter, 1 марта 2018

    Ранее власти Латвии установили запрет на въезд в страну 49 персонам. В их числе — глава Чечни Рамзан Кадыров.

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