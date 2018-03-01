Гройсман уехал в Латвию

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман вместе с правительственной делегацией отправился в Латвию, где планирует провести переговоры с латвийским премьером Марисом Кучинскисом.

"Украинская правительственная делегация в кабинете министров Латвии. Ключевая тема переговоров с главой правительства страны Марисом Кучинскисом — усиление экономического взаимодействия и обмен опытом реформ. Имеем рост товарооборота на 27% — до более 460 миллионов долларов. Можем удвоить этот показатель", — написал Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

Он сообщил, что начал визит в Латвию с чествования подвига героев, возложил цветы к Монументу свободы.

Владимир Гройсман/Twitter, 1 марта 2018

Ранее власти Латвии установили запрет на въезд в страну 49 персонам. В их числе — глава Чечни Рамзан Кадыров.