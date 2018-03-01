Путин: Россия никому не угрожает и не собирается нападать

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на растущую военную мощь, сказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

"Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть", — сказал Путин.

"Считаю необходимым подчеркнуть, это очень важно: растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире", — заявил президент России.

Кроме того, Путин заявил, что большую озабоченность вызывают положения ядерной стратегии США.

"Большую озабоченность вызывают некоторые положения обновленного отбора ядерной стратегии США, в котором расширяются возможности снижения и снижается порог применения ядерного оружия. Кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читали то, что там написано. А написано так, что оно может быть пущено в ответ на обычное вооружение или даже на киберугрозу", — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президента РФ Владимир Путин в четверг в полдень обратился с посланием к Федеральному Собранию. Глава государства сообщил парламенту о положении в России и основных направлениях внутренней и внешней политики.