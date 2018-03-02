Путин: часть представленных в послании вооружений уже готовы к применению

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Испытания представленных в послании российскому парламенту вооружений прошли успешно, часть необходимо доработать, а часть уже доступна войскам и готова к применению, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они все прошли удачно испытания. Эти вооружения находятся на разных этапах готовности. Одни еще требуют доработки, другие уже доступны войскам и готовы к применению", — ответил Путин в интервью журналистке NBC Мегин Келли на вопрос, не является ли это вооружение лишь компьютерной графикой, как считают некоторые эксперты.

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Ответ российского президента был дан в английском переводе.

В четверг, 1 марта, в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

В МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами.