наверх
23.03.201813:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    ЕС решил отозвать посла из России

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (102)

    (обновлено: )39121
    Посол Евросоюза в Москве вернется в Брюссель в течение двух дней. Евросовет уже поручил руководителю европейской дипломатии отозвать его для консультаций.
    Флаги России, ЕС, Франции. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина. Евросоюз решил отозвать на консультации посла из России, а отдельные страны ЕС будут в ближайшие дни принимать решения о том, хотят ли они ввести свои дополнительные меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери, сказал премьер Ирландии Лео Варадкар журналистам перед саммитом.

    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    stolica-s.su
    "Сакральная жертва": новые версии отравления Скрипаля

    "Мы договорились, как ЕС, …отозвать посла ЕС из России в Брюссель для консультаций. Отдельные страны Евросоюза будут решать в ближайшие дни, хотят ли они предпринять дополнительные действия", — сказал Варадкар, комментируя решения саммита по инциденту в Солсбери.

    "Мы посмотрим в ближайшие дни, хотим ли мы предпринять индивидуальные действия в отношении российских дипломатов в Ирландии", — добавил он.

    Позднее было сообщено, что Евросовет поручил главе европейской дипломатии Федерике Могерини отозвать посла ЕС в России для проведения консультаций. Ожидается, что посол вернется в Брюссель до конца текущей недели.

    Напомним, что в британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

    Ранее уже Великобритания и Россия обменялись дипломатическими демаршами: выслали по 23 дипломата. Также в России было закрыто генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и запрещена деятельность Британского совета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко и Владимир Рубан сжигают неизвестные бумаги на смотровой площадке возле Верховной Рады
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаги России, ЕС, Франции. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире