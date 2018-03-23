ЕС решил отозвать посла из России

КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина. Евросоюз решил отозвать на консультации посла из России, а отдельные страны ЕС будут в ближайшие дни принимать решения о том, хотят ли они ввести свои дополнительные меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери, сказал премьер Ирландии Лео Варадкар журналистам перед саммитом.

"Мы договорились, как ЕС, …отозвать посла ЕС из России в Брюссель для консультаций. Отдельные страны Евросоюза будут решать в ближайшие дни, хотят ли они предпринять дополнительные действия", — сказал Варадкар, комментируя решения саммита по инциденту в Солсбери.

"Мы посмотрим в ближайшие дни, хотим ли мы предпринять индивидуальные действия в отношении российских дипломатов в Ирландии", — добавил он.

Позднее было сообщено, что Евросовет поручил главе европейской дипломатии Федерике Могерини отозвать посла ЕС в России для проведения консультаций. Ожидается, что посол вернется в Брюссель до конца текущей недели.

Напомним, что в британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Ранее уже Великобритания и Россия обменялись дипломатическими демаршами: выслали по 23 дипломата. Также в России было закрыто генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и запрещена деятельность Британского совета.