Песков указал на чрезмерную спешку в обвинении РФ по "делу Скрипаля"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил противоречия в "деле Скрипаля": первые обвинения в адрес России появились через пару часов после инцидента, в то время как эксперты ОЗХО заявляют, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А234 бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава. Всего в Великобритании работают 58 российских дипломатов.

Гендиректор ОЗХО Ахмед Узюмджу заявил на днях, что экспертам организации понадобится как минимум три недели, чтобы проанализировать состав использованного вещества.

"Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей — причём произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с "высокой вероятностью" несёт ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займёт около трёх недель. Противоречие налицо", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.

Пресс-секретарь президента добавил, что до сих пор непонятно, почему в принципе начали обвинять именно Россию.

"Позвольте мне провести очень грубую аналогию… в центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства — скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании", — сказал он.

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Песков также напомнил, что Скрипаль был британским шпионом и оказался в Великобритании в результате обмена. Если бы он представлял для России угрозу или ценность, его бы не отпустили, заявил пресс-секретарь президента.