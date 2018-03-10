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    Евросовет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Сына главы Евросовета допросили в Польше по делу о финансовой пирамиде
    10:00 02.08.2017
    112
    По данным Rzeczpospolita, деятельность финансовой пирамиды Amber Gold пришлась на годы работы правительства Дональда Туска.
    Саммит ЕС. Переизбрание Дональда Туска председателем Евросовета
    Евросовет не принял общий документ по итогам саммита из-за Польши
    02:03 10.03.2017
    518
    Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что ее страна не поддержит итоговый документ саммита в связи с переизбранием Туска на пост председателя Евросовета вопреки желанию Варшавы отложить выборы.
    Дональд Туск
    Саммит ЕС оставил Туска на посту главы Евросовета
    18:00 09.03.2017
    206
    Выборы председателя Евросовета на ближайшие 2,5 года – с июня 2017 по ноябрь 2019 года - прошли на саммите ЕС в четверг, несмотря на желание Польши отложить процедуру.
    Дональд Туск. Архивное фото
    Туск: ответственность за ассоциацию Украины с ЕС лежит на Нидерландах
    02:44 16.12.2016
    383Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам председателя Евросовета Дональда Туска, теперь ответственность за судьбу соглашения об ассоциации Украины и ЕС лежит на Нидерландах, ратификация важна не только для Украины, но и для геополитической позиции ЕС.
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
    Олланд и Меркель рекомендуют лидерам ЕС продлить санкции против РФ
    12:13 14.12.2016
    413США - Россия: санкции преткновения
    Высокопоставленный представитель ЕС, пожелавший остаться неизвестным, сообщил в среду журналистам, что "члены Евросовета получат рекомендацию о продлении экономических санкций, введенных после агрессии России в Украине".
    Верховная Рада. Архивное фото
    Рада будет требовать от Евросовета выполнить соглашение по безвизу
    06:38 12.11.2016
    981Европа открывает для украинцев свои границы
    Как заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, Украина выполняет все обязательства в рамках плана действий по визовой либерализации, но от европейских партнеров часто приходится видеть двойные стандарты.
    Флаги Евросоюза и Украины
    ЕС предоставит Украине безвиз, но 300 раз перестрахуется
    18:19 28.09.2016
    14711Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Комитет ЕП по гражданским свободам и внутренним делам проголосовал за внесение Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим. Параллельно с ним будет представлен механизм "экстренной остановки" безвиза.
    Тереза Мэй
    Мэй и Туск обсудят в Лондоне Украину
    01:47 08.09.2016
    134Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    В ходе первой двухсторонней встречи премьера Великобритании Терезы Мэй и председателя Европейского совета Дональда Туска будет также обсуждаться тема Украины.
    Ангела Меркель и Дональд Туск на саммите Восточного партнерства в Риге
    Туск предложил совету постпредов стран ЕС обсудить продление санкций к РФ
    17:32 15.12.2015
    254
    Туск попросил Люксембург, который ныне возглавляет Люксембург, внести в повестку дня вопрос о продлении санкций в отношении России еще на полгода.
    Министерская конференция ОБСЕ в Белграде
    Могерини не видит трудностей по продлению санкций ЕС против РФ
    09:42 14.12.2015
    709
    Глава дипломатии Евросоюза заявила, что "России нет в повестке дня". Вопрос о продлении санкций в отношении РФ будет рассматривать на текущей неделе на заседании Евросовета.
    Дональд Туск. Архивное фото
    ЕС и Турция одобрили соглашение по миграции – Туск
    21:35 29.11.2015
    1106Мигранты штурмуют ЕС
    Как отметил председатель Евросовета Дональд Туск, Евросовет учредил специальную программу по выделению три миллиардов евро на помощь сирийским беженцам в Турции.
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци. Архивное фото
    Ренци обвинил председателя Евросовета Туска в неуважении к Италии
    04:36 16.10.2015
    117Мигранты штурмуют ЕС
    Покидая саммит в Брюсселе, на котором председательствовал Туск, Маттео Ренци заявил, что Италия, принявшая многих беженцев за последние годы, дала "уроки цивилизованности и щедрости" другим странам ЕС.
    Дональд Туск. Архивное фото
    Туск: еврозона начнет переговоры с Грецией по новой программе кредитов
    10:29 13.07.2015
    177Массовые беспорядки в Греции
    Глава Евросовета сообщил об итогах переговоров на саммите государств еврозоны. В ходе 17-часового диалога было принято решение начать решение по программе Европейскоо фонда стабильности.
    Флаг Евросоюза
    В Брюсселе начался саммит лидеров стран еврозоны
    18:07 12.07.2015
    93
    Согласно информации, которую разместил глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter, саммит лидеров стран еврозоны относительно Греции начался в Брюсселе.
    Петр Порошенко и Дональд Туск
    Порошенко попросил Туска прояснить европейские перспективы Украины
    14:25 14.05.2015
    1679Саммит ЕС в Риге
    Украина, как страна "Восточного партнерства", просит предоставить более четкие перспективы. Также Порошенко ожидает безвизового режима для украинцев в будущем.
    Дональд Туск. Архивное фото
    Туск: в Европе нет энтузиазма относительно введения в Украину миротворцев
    01:41 27.04.2015
    806
    Как заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск, имплементация Минских договоренностей является политическим приоритетом для Европы, хотя они могут и не всех удовлетворять.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
    Яценюк встретится с главой Евросовета в Брюсселе в четверг
    13:49 18.03.2015
    91
    Как сообщил глава правительства, в Брюсселе будет представлено то, что было сделано Кабинетом министров в ходе подготовки реформ, какие планы у Украины, какой общий объем финансовой помощи получен страной.
    Украина и Европейский союз
    Совет Европы потратит на План действий по Украине 45 млн евро
    13:18 17.03.2015
    74
    Евросовет готов выделить более четырех миллионов евро на конституционную реформу, 11,7 миллионов - на юридические реформы.
    Премьер-министр Польши Дональд Туск
    Туск отказался ехать в Москву на торжества по случаю 70-летия Победы
    12:20 16.03.2015
    207День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Дональд Туск отметил, что для него было бы двусмысленным присутствовать "на военном параде, рядом с действующим агрессором и теми, кто использует оружие против гражданских лиц на востоке Украины".
    Дональд Туск. Архивное фото
    Глава Евросовета в США обсудит ситуацию в Украине
    07:25 09.03.2015
    113Донбасс - мир?
    Дональд Туск проведет ряд встреч в США. Одной из главных тем переговоров станет урегулирование конфликта на востоке Украины, а также возможная отправка в Украину американских специалистов.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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