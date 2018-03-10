По словам председателя Евросовета Дональда Туска, теперь ответственность за судьбу соглашения об ассоциации Украины и ЕС лежит на Нидерландах, ратификация важна не только для Украины, но и для геополитической позиции ЕС.
Высокопоставленный представитель ЕС, пожелавший остаться неизвестным, сообщил в среду журналистам, что "члены Евросовета получат рекомендацию о продлении экономических санкций, введенных после агрессии России в Украине".
Как заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, Украина выполняет все обязательства в рамках плана действий по визовой либерализации, но от европейских партнеров часто приходится видеть двойные стандарты.
Комитет ЕП по гражданским свободам и внутренним делам проголосовал за внесение Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим. Параллельно с ним будет представлен механизм "экстренной остановки" безвиза.
Покидая саммит в Брюсселе, на котором председательствовал Туск, Маттео Ренци заявил, что Италия, принявшая многих беженцев за последние годы, дала "уроки цивилизованности и щедрости" другим странам ЕС.
Как сообщил глава правительства, в Брюсселе будет представлено то, что было сделано Кабинетом министров в ходе подготовки реформ, какие планы у Украины, какой общий объем финансовой помощи получен страной.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".