Хроника 30 апреля: завершение АТО, теракт в Кабуле, нападение на Найема в Киеве

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Накануне США подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину, в Кабуле в результате теракта погибли журналисты, в Киеве избили нардепа Мустафу Найема. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Завершение АТО, начало ООС

В понедельник, 30 апреля, формат силовой операции в Донбассе был изменен. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ, отметив, что формат АТО "разрушил планы РФ" и позволил провести в Украине выборы в 2014-2015 годах.

"Антитеррористическая" операция переформатирована в Операцию объединенных сил (ООС), которая, по словам Порошенко, завершится лишь тогда, "когда будет освобожден последний клочок украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма".

Комплексы Javelin доставили в Украину

Соединенные Штаты Америки подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину.

"Они уже доставлены", — сообщил официальный представитель Государственного департамента США 30 апреля в ответе на запрос "Радио Свобода" о передаче комплексов Javelin.

Петр Порошенко также подтвердил, что оружие уже прибыло в украинскую армию и поблагодарил президента США Дональда Трампа "за поддержку Украины".

Теракт в Кабуле: погибли журналисты

В понедельник утром в афганской столице городе Кабуле произошли два взрыва.

Жертвами теракта стали 29 человек, в том числе девять журналистов, еще семь журналистов получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Нападение на Найема в Киеве

В Киеве, возле Бессарабского рынка, в понедельник избили народного депутата Украины от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема. По сообщениям СМИ, Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил народного депутата. Позже подъехала еще одна машина, BMW, водитель которой также нанес удары Найему. Нападавших вскоре задержали, начато уголовное производство по статье "хулиганство".

Найем позднее сообщил на своей странице в Facebook, что в результате дорожного конфликта, переросшего в драку, ему сломали челюсть. Депутат попросил "не создавать ажиотаж" и отметил, что это происшествие не связано с его политической деятельностью.

Как сообщил нардеп Сергей Лещенко, Найема прооперировали.

Израиль обвинил Иран а разработке ядерного оружия

Израильская разведка добыла секретные материалы, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, Израиль поделился добытой информацией о секретном военно-ядерном проекте Ирана с США и рассчитывает, что американский президент Дональд Трамп примет "верное решение" о судьбе атомной сделки с Исламской республикой.

Одесский припортовый завод полностью останавливает работу

Руководство Одесского припортового завода (ОПЗ) приняло решение полностью остановить работу предприятия, сообщил заместитель председателя правления завода Николай Щуриков. По его словам, "причина — получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод".

Напомним, феврале Фонд госимущества Украины перенес приватизацию Одесского припортового завода и Запорожского алюминиевого комбината на май. На продажу будут выставлены 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗаЛКа.

Армения: Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера

Единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении стал лидер протестных акций Никол Пашинян, других кандидатов нет, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского парламента.

Оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.