Смертельные взрывы в Кабуле: погибли журналисты (18+)

Два взрыва прогремели в столице Афганистана Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.

Количество погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В результате второго взрыва, по данным министерства, погибли семь журналистов и операторов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс. Афганский телеканал 1TV подтвердил, что жертвами теракта стали два сотрудника организации — корреспондент Гази Расули и оператор Новруз Али Раджаби.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).