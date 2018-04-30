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    Смертельные взрывы в Кабуле: погибли журналисты (18+)

    (обновлено: )219
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    REUTERS Omar Sobhani
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    REUTERS Omar Sobhani
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    REUTERS Omar Sobhani
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    REUTERS/Vasily Fedosenko Omar Sobhani
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    REUTERS Omar Sobhani
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018
    REUTERS Omar Sobhani

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    На месте взрыва в Кабуле, столице Афганистана, 30 апреля 2018

    Два взрыва прогремели в столице Афганистана Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.

    Последствия взрыва в Кабуле
    RT в youtube
    Последствия теракта в Кабуле: около сотни погибших и более 150 раненых

    Количество погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

    В результате второго взрыва, по данным министерства, погибли семь журналистов и операторов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс. Афганский телеканал 1TV подтвердил, что жертвами теракта стали два сотрудника организации — корреспондент Гази Расули и оператор Новруз Али Раджаби.

    Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

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