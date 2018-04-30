ОПЗ полностью останавливает работу

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Руководство Одесского припортового завода (ОПЗ) приняло решение полностью остановить работу предприятия, сообщил заместитель председателя правления завода Николай Щуриков.
"Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина — получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод", — пишет он на своей странице в Facebook.
Также Щуриков выложил скриншот соответствующего документа.
Ранее ОПЗ остановил агрегаты по производству карбамида из-за его чрезмерного скопления на складах предприятия.
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В феврале Фонд госимущества Украины перенес приватизацию Одесского припортового завода и Запорожского алюминиевого комбината на май. На продажу будут выставлены 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗаЛКа.