ОПЗ полностью останавливает работу

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Руководство Одесского припортового завода (ОПЗ) приняло решение полностью остановить работу предприятия, сообщил заместитель председателя правления завода Николай Щуриков.

"Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина — получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод", — пишет он на своей странице в Facebook.

Николай Щуриков/Facebook, 30 апреля 2018

Также Щуриков выложил скриншот соответствующего документа.

Николай Щуриков/Facebook Уведомление от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ

Ранее ОПЗ остановил агрегаты по производству карбамида из-за его чрезмерного скопления на складах предприятия.

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В феврале Фонд госимущества Украины перенес приватизацию Одесского припортового завода и Запорожского алюминиевого комбината на май. На продажу будут выставлены 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗаЛКа.