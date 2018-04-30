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    Экономика

    ОПЗ полностью останавливает работу

    (обновлено: )726111
    Заместитель председателя правления Одесского припортового завода Николай Щуриков сообщил в понедельник, что руководство приняло решение о полной остановке предприятия.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Руководство Одесского припортового завода (ОПЗ) приняло решение полностью остановить работу предприятия, сообщил заместитель председателя правления завода Николай Щуриков.

    "Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина — получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод", — пишет он на своей странице в Facebook.

    Николай Щуриков/Facebook, 30 апреля 2018

    Также Щуриков выложил скриншот соответствующего документа.

    Николай Щуриков/Facebook
    Уведомление от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ

    Ранее ОПЗ остановил агрегаты по производству карбамида из-за его чрезмерного скопления на складах предприятия.

    Читайте также: Между банкротством и приватизацией: непростая ситуация с ОПЗ

    В феврале Фонд госимущества Украины перенес приватизацию Одесского припортового завода и Запорожского алюминиевого комбината на май. На продажу будут выставлены 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗаЛКа.

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