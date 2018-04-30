Порошенко сообщил, когда завершится новая военная операция

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли" в Донбассе и Крыму. Об этом Порошенко сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств, передает УНИАН.

"С сегодняшнего дня, 30 апреля 2018 года, широкомасштабная Антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства", — отметил он.

"АТО закончилась, противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма, и это принципиальная наша позиция", — добавил президент.

В понедельник Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил.

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В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.