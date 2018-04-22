Хроника 21 апреля: самый богатый украинец, требования США по газу

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Членам арестованного экипажа судна "Норд" может грозить штраф за административное нарушение, в Германии Интерпол задержал экс- депутата, а в США удивлены заявлениями Порошенко о членстве в НАТО.

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

В США потребовали поднять цены на газ для украинцев

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным и призвал Украину создать антикоррупционный суд, а также поднять цены на газ. Об этом в субботу заявила журналистам представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

"Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту", — сказала она.

В Погранслужбе рассказали, что ждет экипаж "Норда"

Членам экипажа судна "Норд" может грозить штраф за административное нарушение в размере 3500 гривен. Ограничения их свободы или передвижения не предусмотрено, и по желанию они могут вернуться в РФ, если будут действовать в соответствии с законом, рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По словам спикера, ГПСУ уже передала в суд протоколы.

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В УПЦ ответили на автокефальную инициативу Порошенко

После того, как Рада поддержала обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею об автокефалии пресс-служба митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия прокомментировала происходящее.

Согласно заявлению Онуфрия, УПЦ всегда выступала и выступает за восстановление церковного единства, но озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву и противоречит законодательству Украины.

Тука: Украина ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла

Украина ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла, кроме политических заявлений и дипломатических демаршей, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"К сожалению, ничего (не может сделать Киев — ред.), если быть честными и откровенными, кроме дипломатических демаршей и политических заявлений, к сожалению, ничего", — сказал Тука в телеэфире, комментируя передачу острова Тузла в собственность России.

Он отметил, что РФ в среднесрочной перспективе получит контроль над судоходством в Керченском проливе.

Дело на миллионы: Интерпол задержал экс-нардепа "Батькивщины"

В Германии "Интерпол"по запросу Национального антикоррупционного бюро задержал бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть"Дмитрия Крючкова.

По информации СМИ, Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

Составлен рейтинг самых богатых украинцев

Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по итогам 2017 года возглавил Ринат Ахметов с состоянием 3,1 млрд долларов. Соответствующий список составил журнал "Фокус".

На втором и третьем местах расположились Игорь Коломойский (1,6 млрд долларов) и Геннадий Боголюбов (1,5 млрд долларов).

"Миротворец" заявил, что располагает "интересными" записями Онищенко

В центре "Миротворец" заявили, что имеют записи депутата-беглеца Александра Онищенко. Согласно сообщению "Миротворца", размещенному в Facebook, их записи несколько иные, чем те, которые обнародовал Онищенко.

"Правда, это другие записи, но тоже весьма любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора. Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", — говорится в сообщении.

В США удивлены заявлениями Порошенко о членстве в НАТО

Президент Петр Порошенко обещает Украине скорое вступление в НАТО, тем не менее этот процесс может затянуться на неопределенный срок, заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу Новое время.https://rian.com.ua/politics/20180421/1034492462/Ukraine-USA-Poroshenko-posol-NATO.html

"Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО, как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО — сложный и долгий", — сказал Пайфер.

По его словам, проблема в том, что НАТО без особенного энтузиазма относится к появлению Украины в альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму.

Умерла Нина Дорошина — звезда фильма "Любовь и голуби"

Актриса Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби", скончалась в Москве.

"Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, народная артистка России, актриса московского театра "Современник". Умерла в ночь с 20 на 21 апреля, у себя дома от остановки сердца", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что о дне и времени прощания с актрисой будет сообщено позднее.