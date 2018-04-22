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    Аналитика и комментарии

    Хроника 21 апреля: самый богатый украинец, требования США по газу

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    Власти США призвали Украину создать антикоррупционный суд и повысить цены на газ для населения, в УПЦ ответили на автокефальную инициативу Порошенко, а в рейтинге самых богатых украинцев вновь победил Ринат Ахметов.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Членам арестованного экипажа судна "Норд" может грозить штраф за административное нарушение, в Германии Интерпол задержал экс- депутата, а в США удивлены заявлениями Порошенко о членстве в НАТО.

    Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    В США потребовали поднять цены на газ для украинцев

    Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным и призвал Украину создать антикоррупционный суд, а также поднять цены на газ. Об этом в субботу заявила журналистам представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт

    "Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту", — сказала она.

    В Погранслужбе рассказали, что ждет экипаж "Норда"

    Убийство Бузины. Насилие над инакомыслием продолжается - политолог. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Убийство Бузины. Насилие над инакомыслием продолжается - политолог

    Членам экипажа судна "Норд" может грозить штраф за административное нарушение в размере 3500 гривен. Ограничения их свободы или передвижения не предусмотрено, и по желанию они могут вернуться в РФ, если будут действовать в соответствии с законом, рассказал  пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян

    По словам спикера, ГПСУ уже передала в суд протоколы. 

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    В УПЦ ответили на автокефальную инициативу Порошенко

    После того, как Рада поддержала обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею об автокефалии пресс-служба митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия прокомментировала происходящее. 

    Согласно заявлению Онуфрия, УПЦ всегда выступала и выступает за восстановление церковного единства, но озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву и противоречит законодательству Украины.

    Тука: Украина ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла

    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook
    Радикалы выгнали ромов и сожгли табор в Киеве

    Украина ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла, кроме политических заявлений и дипломатических демаршей, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

    "К сожалению, ничего (не может сделать Киев — ред.), если быть честными и откровенными, кроме дипломатических демаршей и политических заявлений, к сожалению, ничего", — сказал Тука в телеэфире, комментируя передачу острова Тузла в собственность России.

    Он отметил, что РФ в среднесрочной перспективе получит контроль над судоходством в Керченском проливе.

    Дело на миллионы: Интерпол задержал экс-нардепа "Батькивщины"

    В Германии "Интерпол"по запросу Национального антикоррупционного бюро задержал бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть"Дмитрия Крючкова

    По информации СМИ, Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

    Составлен рейтинг самых богатых украинцев

    Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по итогам 2017 года возглавил Ринат Ахметов с состоянием 3,1 млрд долларов. Соответствующий список составил журнал "Фокус". 

    На втором и третьем местах расположились Игорь Коломойский (1,6 млрд долларов) и Геннадий Боголюбов (1,5 млрд долларов).

    "Миротворец" заявил, что располагает "интересными" записями Онищенко

    Ереван
    NewsamChannel
    "Майдан" в Армении. В Ереване проходит шествие

    В центре "Миротворец" заявили, что имеют записи депутата-беглеца Александра Онищенко. Согласно сообщению "Миротворца", размещенному в Facebook, их записи несколько иные, чем те, которые обнародовал Онищенко.

    "Правда, это другие записи, но тоже весьма любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора. Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", — говорится в сообщении.

    В США удивлены заявлениями Порошенко о членстве в НАТО

    Президент Петр Порошенко обещает Украине скорое вступление в НАТО, тем не менее этот процесс может затянуться на неопределенный срок, заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу Новое время.https://rian.com.ua/politics/20180421/1034492462/Ukraine-USA-Poroshenko-posol-NATO.html

    "Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО, как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО — сложный и долгий", — сказал Пайфер.

    По его словам, проблема в том, что НАТО без особенного энтузиазма относится к появлению Украины в альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму.

    Умерла Нина Дорошина — звезда фильма "Любовь и голуби"

    Поливочная техника на улице в Москве во время сильного дождя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Масштабный ураган в Москве

    Актриса Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби", скончалась в Москве

    "Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, народная артистка России, актриса московского театра "Современник". Умерла в ночь с 20 на 21 апреля, у себя дома от остановки сердца", — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что о дне и времени прощания с актрисой будет сообщено позднее.

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