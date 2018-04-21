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    Радикалы выгнали ромов и сожгли табор в Киеве

    (обновлено: )168085
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook

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    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве

    Члены радикальной организации С14 в субботу выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и оставшиеся вещи, сообщил координатор С14 Сергей Мазур.

    Цыгане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Я - ром, а не преступник. О нелегкой судьбе цыган в Украине

    "Цы…ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории", — написал он на своей странице в Facebook.

    Читайте также: "С14" и цыгане: они же не дети

    Мазур анонсировал "другие рейды" против ромов.

    Ранее радикалы устроили проверку ромов на центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

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