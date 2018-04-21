Радикалы выгнали ромов и сожгли табор в Киеве

Члены радикальной организации С14 в субботу выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и оставшиеся вещи, сообщил координатор С14 Сергей Мазур.

"Цы…ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории", — написал он на своей странице в Facebook.

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Мазур анонсировал "другие рейды" против ромов.

Ранее радикалы устроили проверку ромов на центральном железнодорожном вокзале в Киеве.