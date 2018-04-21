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    Политика

    Дело на миллионы: в Германии Интерпол задержал экс-нардепа "Батькивщины"

    (обновлено: )46321
    По информации СМИ, Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".
    Дмитрий Крючков
    epravda.com.ua

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Германии "Интерпол" по запросу Национального антикоррупционного бюро задержал бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова.

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    О задержании экс-депутата Верховной Рады от "Батькивщини" "Обозревателю" стало известно из собственных источников.

    23 февраля 2017 года "Интерпол" объявил Крючкова в международный розыск.

    Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.

    Летом 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". Ранее по искам НАБУ суды расторгли договоры переуступки между "Энергосетью" и "Запорожьеоблэнерго". Эти договоры привели к убыткам государства на 346 млн гривен. На 116 млн грн на банковских счетах "Энергосети" наложен арест. Расследование присвоения имущества компании было начато НАБУ в январе 2016 года.

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