В Погранслужбе рассказали, что на самом деле ждет экипаж "Норда"

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Членам экипажа судна "Норд" может грозить штраф за административное нарушение в размере 3,5 тыс. гривен. Ограничения их свободы или передвижения не предусмотрено, и по желанию они могут вернуться в РФ, если будут действовать в соответствии с законом, рассказал УНН пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Мы в очередной раз составили протокол о попытке незаконного пересечения границы. У нас, согласно украинского законодательства, это — правонарушение. На данный момент за это предусмотрено наказание в виде 3,5 тыс гривен ", — сказал он.

По словам спикера, ГПСУ уже передала в суд протоколы. Он должен рассмотреть протоколы и вынести решение о взыскании штрафа, или наоборот.

"Административное нарушение не предусматривает необходимости ограничения передвижения или тем более ограничения свободы. Поэтому, после того, как мы не пропустили их через границу, они последовали вглубь Украины, мы не знаем где они находятся. Если они будут пытаться пересечь границу по документам, удостоверяющих их гражданство и их лица, имеется в виду гражданство Украины — конечно, мы их пропустим, и не будет никаких проблем ", — подчеркнул Слободян.

Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников якобы опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". Госпогранслужба Украины заявила, что считает "Норд" украинским судном, а его экипаж — украинцами. В связи с этим Киев не видит оснований для допуска дипломатов к россиянам.

В то же время Москва требует от Киева позволить экипажу судна "Норд" беспрепятственно вернуться домой.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.