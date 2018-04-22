наверх
22.04.201803:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Масштабный ураган в Москве

    (обновлено: )53
    Поливочная техника на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Последствия урагана в Москве
    Последствия урагана в Москве
    Последствия урагана в Москве
    Поливочная техника на улице в Москве во время сильного дождя
    Поливочная техника на улице в Москве во время сильного дождя.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
    Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия урагана в Москве
    Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия урагана в Москве
    Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия урагана в Москве
    Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Красная дорожка Венского бала в КиевеКрасная дорожка Венского бала в Киеве00:09 22.04.2018
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в КиевеРадикалы выгнали ромов и сожгли табор в Киеве21:16 21.04.2018
    Ямы на дорогах и тротуарах киевского ПодолаКиев после зимы. Пройдусь я по Подолу, на ямы погляжу18:45 21.04.2018
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в КиевеКличко и Шевченко встречают. Кадры передачи кубков Лиги чемпионов15:58 21.04.2018
    Пес Джиф Пом стал любимцем сетиДжифф Пом - самая популярная собака планеты14:37 21.04.2018
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионерЖуткая авария в Кривом Роге. Подозреваемому 67 лет, он болен раком18:49 20.04.2018
    Американка с большой грудью демонстрирует удивительно винтажное чувство стиля16:55 20.04.2018
    Осторожно, горячо! Самая сексуальная девушка Instagram по версии Playboy12:53 20.04.2018
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган МарклКак Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл12:45 20.04.2018
    Все фотоленты
    Поливочная техника на улице в Москве во время сильного дождя.

    Электроснабжение всех социально значимых объектов восстановлено в московском регионе после урагана, сообщается на сайте Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

    "Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в госкорпорацию "Россети") восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, нарушенное непогодой, обрушившейся на столичный регион", — говорится в сообщении.

    Все социально значимые объекты были "запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций", отмечается в сообщении.

    Смотрите также: Появились новые кадры сильнейшего урагана в Москве

    Энергетики продолжают вести аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. На данный момент в работах задействовано более 580 человек и более 170 единиц техники.

    Погода в Москве и Подмосковье в субботу резко ухудшилась: на город и область обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. По последним данным, в столице 17 человек пострадали из-за урагана, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Погибла 12-летняя девочка. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции. Ранее сообщалось, что в Подмосковье один человек погиб и трое пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги: