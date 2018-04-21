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    Россия

    Умерла девочка, пострадавшая во время урагана в Москве

    (обновлено: )289
    По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, число пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось.
    Ураган в Москве
    twitter.com/Leninskiy83k4

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Число пострадавших во время урагана в Москве, по уточненным данным, увеличилось до 12, одна девочка погибла, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

    Ранее мэр сообщал о семи пострадавших.

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    "По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — написал он.

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