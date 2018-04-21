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    Появились новые кадры сильнейшего урагана в Москве

    (обновлено: )86813
    Сильнейший ураган и ливни прошлись по Москве днем в субботу, по последним данным, из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей.
    РИА Новости

    По последним официальным данным, в Москве погибла 12-летняя девочка. В Подмосковье один человек погиб, трое пострадали.

    Кроме того, стихией повалены сотни деревьев. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что городские службы оперативно приступили к ликвидации последствий урагана: работники распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции.

    В Москве бушует ураган. Видео
    Boris Belikov/Youtube
    В Москве бушует ураган

    Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о повторном усилении ветра в столице с 20.00 до 22.00.

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    В центре погоды "Фобос" РИА Новости также сообщили, что ураган, прошедший в Москве днем, — только первая часть разбушевавшейся стихии.

    "То, что было сейчас, — это только первая тема, "разминка". Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье", — сказал РИА Новости специалист центра погоды Евгений Тишковец.

    Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве на воскресенье.

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