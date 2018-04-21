Появились новые кадры сильнейшего урагана в Москве

По последним официальным данным, в Москве погибла 12-летняя девочка. В Подмосковье один человек погиб, трое пострадали.

Кроме того, стихией повалены сотни деревьев. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что городские службы оперативно приступили к ликвидации последствий урагана: работники распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о повторном усилении ветра в столице с 20.00 до 22.00.

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В центре погоды "Фобос" РИА Новости также сообщили, что ураган, прошедший в Москве днем, — только первая часть разбушевавшейся стихии.

"То, что было сейчас, — это только первая тема, "разминка". Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье", — сказал РИА Новости специалист центра погоды Евгений Тишковец.

Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве на воскресенье.