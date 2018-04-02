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    Мощный ураган оставил 200 населенных пунктов Украины без электричества

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    Киевская область оказалась в эпицентре непогоды: в регионе более ста населенных пунктов оказались без электричества. Много случаев падения деревьев и обрыва проводов и в столице.
    Дерево, поврежденное ветром, в Киеве
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В результате осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в Украине в ночь на понедельник остались без электроснабжения 192 населенных пункта в восьми областях, сообщает Госслужба ЧС Украины утром 2 апреля.

    Затопленная трасса Киев - Харьков
    Видео Kyiv Operativ
    Водители показали, как машины "плывут" по затопленной трассе Киев - Харьков

    результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в восьми областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская — 12 Черкасская - 12 Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганска — 1", — говорится в сообщении ГСЧС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля. В результате инцидента пострадавших нет, однако автомобили Dacia и Honda получили повреждения.

    Кроме того, на 170-180 километре трассы Киев — Харьков сложилась опасная для вождения ситуация: талые воды затопили большой участок автодороги международного значения.

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