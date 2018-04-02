Мощный ураган оставил 200 населенных пунктов Украины без электричества

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КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В результате осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в Украине в ночь на понедельник остались без электроснабжения 192 населенных пункта в восьми областях, сообщает Госслужба ЧС Украины утром 2 апреля. Видео Kyiv Operativ Водители показали, как машины "плывут" по затопленной трассе Киев - Харьков

"В результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в восьми областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская — 12 Черкасская - 12 Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганска — 1", — говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля. В результате инцидента пострадавших нет, однако автомобили Dacia и Honda получили повреждения.

Кроме того, на 170-180 километре трассы Киев — Харьков сложилась опасная для вождения ситуация: талые воды затопили большой участок автодороги международного значения.

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