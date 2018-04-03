Экологическая катастрофа. Иран накрыл смертоносный соляной ураган

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РИА Новости Украина

На иранские области Урмия и город Тебриз (северо-запад страны, Западный Азербайджан) обрушились соляные ураганы. Скорость ветра достигала 80 километров в час. В результате стихии погиб как минимум один человек, десятки людей получили ранения, сообщает Sputnik Иран.

Департамент по охране окружающей среды провинции Западный Азербайджан сообщил, что во время урагана из зоопарка на севере Ирана, в районе города Урмия, сбежало несколько диких животных: 2 закавказских барана, 4 волка, гриф и дикая кошка. Опасные хищники, львы или медведи, остались на территории зоопарка.

Феномен соляного урагана поверг жителей в страх. Некоторые иранцы уже прозвали этот случай соляных бурь "местью озера Урмия", ради спасения которого так и не было предпринято действенных мер. Иранские экологи озадачены ситуацией и бьют тревогу о грядущем экологическом кризисе. По их мнению, существует опасность того, что соляные ураганы могут переместиться из западной части страны на север в столицу. Такая острая экологическая проблема угрожает здоровью и жизням 14 млн иранцев.



وزش تندباد، نمک دریاچه خشک شده‌ی ارومیه را به منطقه آورده و #طوفان_نمک به راه انداخته است.

۴فروردین ۱۳۹۷ pic.twitter.com/0jTe48yJbI — شهروندیار (@shahrvandyar) 25 марта 2018 г.

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Сложившуюся ситуацию прокомментировал один из ведущих экологов страны, гендиректор общественного департамента Организации по защите окружающей среды ИРИ д-р Мохаммад Дервиш (Mohammad Dervish):

"Эти соляные ураганы не были неожиданностью. Мы прогнозировали, что такое стихийное явление обязательно произойдет. Уже 2 десятилетия экологи бьют тревогу о том, что если сельское хозяйство будет по-прежнему использовать ирригационную систему озера Урмия, то мы столкнемся с большими экологическими кризисами, в том числе и с соляными ураганами. Все эти предупреждения и прогнозы не принимались всерьез. В итоге соляной ураган разбушевался. И экологическая ситуация каждый день ухудшается.

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Самая главная проблема высыхания оз. Урмия — нерациональная ирригационная политика и значительное увеличение площадей сельскохозяйственных угодий, земель для животноводства. За два последние десятилетия сельскохозяйственные площади увеличились в 5,6 раз: было 120 тыс. гектар, а стало 680 тыс. гектар. Т.е засев этих 560 тыс. гектаров иссушил водосборный бассейн оз. Урмия по меньшей мере на 3,6 млрд. кубометров.

Кроме этого, было незаконно вырыто много скважин и колодцев. Было построено 72 плотины на реках, воды которых впадают в бассейн оз. Урмия. Фактически мы нарушили гидрологическую закономерность этого региона. Удельная теплоемкость бассейна значительно снизилась. Это привело к увеличению разницы температур ночью и днем.

Такие же ошибки были совершены полвека назад в СССР. Под предлогом развития хлопководства была засеяна площадь в 40 тыс. гектаров, что вызвало кризис Аральского моря. Впоследствии этот кризис превратился в серьезную экологическую катастрофу, с которой до сих пор не удалось справиться.

К большому сожалению, наше правительство не извлекло уроков из проблемы Аральского моря в СССР и совершило еще больше ошибок. И сегодня мы дошли до такой кризисной ситуации.

Обмеление Аральского моря привело к серьезным экологическим последствиям: появились отложения из пестицидов и других сельскохозяйственных ядохимикатов на обмелевшей поверхности моря, покрытой солью. А пыльные бури разносят эту соль и ядохимикаты по воздуху, уничтожают или замедляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных культур".

Подобный этап экологического кризиса грозит настигнуть и Иран. Однако иранский эколог Мохаммад Дервиш убежден, что еще не все потеряно, и ситуацию можно улучшить. Вот что он рассказал о вариантах предотвращения опасного экологического кризиса:

"Необходимо понимать, что кризис озера Урмия, из-за высыхания которого возникли соляные бури, власти создали по наитию, ведя годами нерациональную ирригационную политику. Поэтому глупо ожидать, что теперь эту проблему могут решить жители.

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Властям следует предложить жителям региона альтернативные пути поиска средств к существованию (вместо разведения скота и фермерских работ), а затем постепенно сокращать сельскохозяйственные земли в регионе, чтобы в итоге их объем был таким как 26 лет назад. До тех пор, пока не будут предприняты именно такие меры, мы не можем надеяться на спасение озера Урмия".