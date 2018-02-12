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    Украинские биатлонисты провалили третий день выступлений в Пхенчхане

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (37)

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    В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.
    Джима, Меркушина, Валя Семеренко, Вита Семеренко (в центре) представят Украину в первой гонке Олимпийских игр
    НОК Украины

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Украинские биатлонисты провалились на выступлениях в третий день XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане (ЮжнаяКорея), когда разыгрывались комплекты медалей в гонке преследования среди мужчин и женщин.

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    Олимпиада в Пхенчхане. Выступления украинских спортсменов

    В мужской гонке преследования на 12,5 километров первым на финиш пришел знаменитый француз Мартен Фуркад, который добыл свое третье олимпийское золото. Фуркад допустил всего один промах на четырех огневых рубежах и на 12 секунд опередил Себастьяна Самуэльссона (Швеция), который занял второе место. "Бронза" — у Бенедикта Долля (Германия).

    Среди украинцев лучшую позицию завоевал Дмитрий Пидручный, который отстал от Фуркада более, чем на 4,01 минуты и занял 34 место. Артем Прима показал 38-й результат, Сергей Семенов — 49-е.

    В ​​женской гонке преследования победила Лаура Дальмайер (Германия), которая успела сделать золотой дубль в Пхенчхане. Она смогла опередить конкуренток на 29 секунд. "Серебро" — Анастасии Кузьминой (Словакия), третья — Анаис Бескон из Франции.

    Украинка Вита Семеренко допустила четыре промаха и финишировала лишь на 18-й позиции. Анастасия Меркушина — на 46-й с пятью штрафными кругами. Валентина Семеренко не стартовала.

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    В Пхенчхане выступления биатлонистов продолжатся в среду, 14 февраля. Тогда пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км.

    Напомним, что накануне четыре украинских биатлониста не попали даже в первую десятку во время спринта на 10 километров. Саночники Антон Дукач и Андрей Мандзий не смогли пробиться в финал одноместных заездов.

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