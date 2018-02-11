Украинец на Олимпиаде выпал из саней, но на скорости залез обратно

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. 29-летний уроженец Кременца (Тернопольская область) во время первого заезда устроил настоящий фурор на трассе.

Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

SEE IT: Ukraine luger Andriy Mandziy falls off sled, but makes amazing recovery https://t.co/CdRdJL33LW pic.twitter.com/VuXokYYYGJ — NY Daily News Sports (@NYDNSports) 10 февраля 2018 г.

​Во втором заезде Андрей показал 25-й результат, но по итогам двух попыток остался 40-м.

Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены получили возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК. Выступать они должны под нейтральным флагом.