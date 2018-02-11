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    Украинец на Олимпиаде выпал из саней, но на скорости залез обратно

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (29)

    (обновлено: )97950
    Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.
    Украинский спортсмен на Олимпиаде выпал из саней
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. 29-летний уроженец Кременца (Тернопольская область) во время первого заезда устроил настоящий фурор на трассе.

    Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

    ​Во втором заезде Андрей показал 25-й результат, но по итогам двух попыток остался 40-м.

    Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены получили возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК. Выступать они должны под нейтральным флагом.

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