На Олимпиаде в Пхенчхане украинцы провалили все выступления 11 февраля

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Украинским спортсменам во второй день Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) не удалось завоевать медали и показать хорошие результаты. Всего разыграно шесть комплектов наград. facebook.com/olympicua Олимпиада-2018. Сборная Украины показала себя на открытии

По итогам второго дня Зимних Олимпийских игр лидирует в общекомандном зачете сборная Германии, в активе которой три золотые и одна бронзовая медали. Вслед за немцами идут голландцы (2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая награды) и норвежцы (1, 4, 3).

Результаты ХХIII зимних Олимпийских игр за 11 февраля:

Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 1. Давид Гляйршер (Австрия) — 3.10,702. 2. Крис Мацдзер (США) — 3.10,728. 3. Йоханнес Людвиг (Германия) — 3.10,932.

Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба — Украина) в финал не пробились.

Фристайл. Женщины. Могул. 1. Перрин Лаффон (Франция) — 78,65. 2. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) — 78,56. 3. Юлия Галишева (Казахстан) — 77,4… Татьяна Петрова (Украина) в финал не попала.

Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Пайффер (Германия) — 23.38,8 (0 штрафных кругов). 2. Михаил Крчмар (Чехия) — отставание 4,4 секунды (0). 3. Доминик Виндиш (Италия) — 7,7 секунды (1)… 21. Дмитрий Подручный — 48,7 (0); 40. Артем Прима — 1.36,1 (2) 46. ​​Сергей Семенов — 1.46,1 (1); 78. Владимир Семаков (все — Украина) — 2.52,9 (3).

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 метров. 1. Свен Крамер (Голландия) — 6.09,760 (олимпийский рекорд). 2. Тед-Ян Блумен (Канада) — 6.11,616. 3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 6.11,618. (украинцы не выступали).

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Лыжные гонки. Скиатлон. 30 км. 1. Симен Крюгер — 1: 16.20,0. 2. Мартин Йонсруд Сунбю — отставание 8,0 секунды. 3. Ганс Кристер Голунд (все — Норвегия) — 9,9 секунды… Алексей Красовский (Украина) — не финишировал.

Сноуборд. Мужчины. Слоуп-стайл. 1. Редмонд Джерард (США) — 87,16 балла. 2. Макс Паррота — 86,00. 3. Марк Макморрис (оба — Канада) — 85,20. (украинцы не выступали).

Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.