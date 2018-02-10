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    Организаторы сообщили бюджет церемонии открытия Олимпиады-2018

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (25)

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    Оргкомитет заявил, что "соревноваться с прошлыми церемониями были сложно, но мы маленькая страна и, несмотря на небольшой бюджет, сделали эффектное шоу".
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    facebook.com/olympicua

    КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина, Сергей Смышляев. Бюджет церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане составил около 70 миллиардов вон (около 65 млн долларов), заявил исполнительный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года Сон Сын Хван.

    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада-2018. Сборная Украины показала себя на открытии

    Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась в пятницу.

    "100 миллиардов вон – таким планировался бюджет церемонии. Но после Игр в Рио мы узнали, что там церемония была ориентирована на защиту окружающей среды, и оргкомитет решил провести церемонию при низко затратном бюджете, поэтому мы получили 60 миллиардов вон. Нам пришлось создать все с нуля. 20-30 миллиардов осталось на креативный контент. За два месяца до церемонии нам выделили 10 миллиардов дополнительного бюджета, что нам помогло, установили LED-мониторы на сиденьях", — заявил Сон Сын Хван на пресс-конференции.

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    "Соревноваться с прошлыми церемониями были сложно, но мы маленькая страна и, несмотря на небольшой бюджет, сделали эффектное шоу", — добавил представитель оргкомитета.

    С расписание выступлений украинских спортсменов на ОИ-2018 можно здесь

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