На Олимпиаде в Пхенчхане задержан старт соревнований по сноуборду

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина, Ильдар Сатдинов. Старт квалификационных соревнований по сноуборду в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх задержан.

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Квалификация в слоупстайле в субботу в Пхенчхане должна была стартовать в 10:00 по местному времени (3:00 по Киеву). На момент начала на трассе были туман и метель. При этом, как уточнили организаторы, задержка также вызвана техническими причинами.

Соревнования начались лишь с 40-минутным опозданием.

Напомним, церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу, 9 февраля.