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    Олимпиада-2018. Пхенчхан настигнет сильный ветер и минус 25

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (30)

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    Сильный ветер продолжится до 14 февраля. Плюс температура может упасть до "-25" градусов. Ветер будет от 5 до 10 метров в секунду, особенно на горных объектах.
    Олимпиада 2018. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Температура воздуха во время Олимпийских игр в Пхенчхане может упасть до 25 градусов ниже нуля, а сильный ветер продолжится до среды, заявил представитель оргкомитета Сон Баик Ю.

    "Сильный ветер продолжится до 14 февраля. Плюс температура может упасть до "-25" градусов. Ветер будет от 5 до 10 метров в секунду, особенно на горных объектах. Я рекомендую всем одеваться теплее", — сказал Сон Баик Ю журналистам.

    В субботу из-за ветра были перенесены соревнования по скоростному спуску в горных лыжах у мужчин.

    Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены получили возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК. Выступать они должны под нейтральным флагом.

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