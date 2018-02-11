Олимпиада-2018. Пхенчхан настигнет сильный ветер и минус 25

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Температура воздуха во время Олимпийских игр в Пхенчхане может упасть до 25 градусов ниже нуля, а сильный ветер продолжится до среды, заявил представитель оргкомитета Сон Баик Ю.

"Сильный ветер продолжится до 14 февраля. Плюс температура может упасть до "-25" градусов. Ветер будет от 5 до 10 метров в секунду, особенно на горных объектах. Я рекомендую всем одеваться теплее", — сказал Сон Баик Ю журналистам.

В субботу из-за ветра были перенесены соревнования по скоростному спуску в горных лыжах у мужчин.

Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены получили возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК. Выступать они должны под нейтральным флагом.