Олимпийские игры. Российская фигуристка побила мировой рекорд

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украинра. Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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В воскресенье Медведева получила за прокат короткой программы 81,06 балла.

Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены получили возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК. Выступать они должны под нейтральным флагом.