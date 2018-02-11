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    Олимпийские игры. Российская фигуристка побила мировой рекорд

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (28)

    (обновлено: )598110
    Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио. В воскресенье Медведева получила за прокат короткой программы 81,06 балла.
    Олимпиада 2018. Фигурное катание. Команды. Женщины. Короткая программа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украинра. Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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    В воскресенье Медведева получила за прокат короткой программы 81,06 балла.

    Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

    Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены получили возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК. Выступать они должны под нейтральным флагом.

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