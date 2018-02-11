В Пхенчхане бушует непогода, на Олимпиаде предпринимают чрезвычайные меры

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Организаторы Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане из-за непогоды отменили движение автобусов-шаттлов на некоторых маршрутах.

Вечером в столице зимних Игр начался сильный ветер и вьюга. В частности, были отменены шаттлы для представителей СМИ от санно-бобслейной трассы до главного пресс-центра, а также от арены для сноуборда и фристайла до официальных гостиниц Игр. Движение по главным маршрутам продолжается.

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Ранее сообщалось, что из-за ветра были перенесены на 15 февраля соревнования в скоростном спуске у горнолыжников.

Также по прогнозу организаторов Игр, температура в Пхенчхане может упасть до —25 градусов по Цельсию. Ожидается, что сильный ветер будет бушевать до среды, 14 февраля.

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