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    В Пхенчхане бушует непогода, на Олимпиаде предпринимают чрезвычайные меры

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (32)

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    На Зимних Олимпийских играх в Южной Корее начался сильный ветер и вьюга. Перенесено несколько соревнований, организаторы отменяют движение автобусов к спортивным аренам.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Damir Sagolj

    КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Организаторы Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане из-за непогоды отменили движение автобусов-шаттлов на некоторых маршрутах.

    Вечером в столице зимних Игр начался сильный ветер и вьюга. В частности, были отменены шаттлы для представителей СМИ от санно-бобслейной трассы до главного пресс-центра, а также от арены для сноуборда и фристайла до официальных гостиниц Игр. Движение по главным маршрутам продолжается.

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    Ранее сообщалось, что из-за ветра были перенесены на 15 февраля соревнования в скоростном спуске у горнолыжников.

    Также по прогнозу организаторов Игр, температура в Пхенчхане может упасть до —25 градусов по Цельсию. Ожидается, что сильный ветер будет бушевать до среды, 14 февраля.

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