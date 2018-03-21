Украина: как "непатриотичные" СМИ стали врагами государства

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

ООН обнародовала очередной доклад о состоянии прав человека в Украине (охвачен период с августа по ноябрь 2017 года). В частности, в документе отмечены случаи ущемления свободы слова, нападения на работников СМИ. А отсутствие прогресса в расследовании актов насилия в отношении журналистов способствует атмосфере насилия и страха, отметили авторы доклада.

"Учитывая приближающиеся выборы…"

Так, в отчете ООН говорится о том, до сих пор не установлены ответственные за убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Нет продвижения в расследовании в уголовном производстве против сайта "Миротворец" (начатого из-за "препятствования законной профессиональной деятельности журналистов" и "нарушения неприкосновенности частной жизни").

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Нет реакции на случаи нападения на журналистов со стороны представителей праворадикальных группировок, более того, в пяти случаях представители правоохранительных органов присутствовали при нападениях, но не предотвращали и не прекращали их, говорится в докладе.

Всего в отчете отмечено девять случаев физических нападений на работников СМИ и инцидентов с препятствованием их работе.

"В ООН обеспокоены отсутствием прогресса в расследовании актов насилия в отношении журналистов, что способствует атмосфере насилия и страха", — говорится в докладе.

Вспомнили и о деле журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, приговоренных к девяти годам лишения свободы за "информационное содействие террористам" (хотя такого определения нет в украинском законодательстве — ред.). Отметим, сейчас приговор суда отменен, мера пресечения для журналистов изменена на домашний арест. Но, например, обвиняемый в "госизмене" за свои публикации журналист Василий Муравицкий по-прежнему находится в СИЗО…

Учитывая приближение выборов в Украине (запланированных на 2019 год), авторы доклада предостерегают от действий, которые могут ограничить пространство для реализации гражданских и политических свобод, сообщили в украинском представительстве ООН.

Что ж, и многие украинские эксперты предрекают "зачистку" неугодных СМИ, журналистов и блогеров в преддверии выборов. Собственно, уже "чистят". Из недавних событий можно вспомнить обыск у оппозиционного киевского журналиста Юрия Лукашина и обыски в регионах у некоторых других сотрудников СМИ.

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"Прекратите атаку на НСЖУ!"

Чтобы "принять меры", в сегодняшней Украине достаточно просто обвинить СМИ или журналиста в недостаточной "патриотичности". А если уж заподозрят в том, что СМИ — "пророссийское", тогда точно жди неприятностей.

От государственного и "гражданско-общественного" давления страдают не только отдельные журналисты и медиа. Так, секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил об "атаке" на организацию. По его словам, странно, что в защиту чиновников выступили "медийные организации" ("Детектор медиа" и Институт массовой информации — ред.), которые "убеждены, что, критикуя власть, НСЖУ искажает реальность".

Причина давления, возможно, в том, что отчеты НСЖУ относительно физической безопасности журналистов "свидетельствуют о системной безнаказанности", считает глава организации.

"А регулярные уже заявления национальных медиа о притеснениях являются доказательством реальных угроз свободе слова", — отметил Томиленко. Он призвал "прекратить атаку на НСЖУ".

Но можно предположить, что давление лишь усилится. Почему?

"Нынешняя НСЖУ действительно работает. Они поднимают вопросы, о которых молчат другие медиа-организации. Сегодня работа журналистского профсоюза зиждется на стандартах, одинаковых для всех представителей прессы. Независимо от формы собственности СМИ, взглядов журналиста или того, дружит ли он с самопровозглашенными медиа-экспертами. Для защиты права на профессиональную деятельность достаточно того, что ты – журналист", — оценила в своем блоге деятельность НСЖУ журналист "Страны" Валерия Ивашкина.

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И зачем же нынешней власти такой журналистский профсоюз, который работает?

Стоит напомнить, согласно данным Национального союза журналистов, в течение минувшего года в отношении представителей СМИ было совершено 90 актов физической агрессии.

"Не очень-то в ООН заметили…"

Что касается отчета ООН, то там критика ситуации со свободой слова — достаточно мягкая. Однако критические замечания накапливаются, и это постепенно ухудшает позиции страны, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Не особенно-то в ООН заметили (посягательства на свободу мнений и давление на СМИ — ред.). Со стороны других структур звучит и более острая критика ситуации со свободой слова в Украине, и ни к чему это не приводит, пока это не имеет конкретного правового результата", — сказал Бортник, комментируя "медийную" часть доклада ООН для РИА Новости Украина.

В то же время, по словам эксперта, это "приводит к накопительному эффекту".

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"Вся эта критика начинает как бы накапливаться… Накапливаются иски против Украины в международных судах. Это, в конце концов, и заставило выпустить и Коцабу, и Васильца и Тимонина, и других журналистов…", — констатировал политолог, добавив, что "эта критика ухудшает международное положение Украины".