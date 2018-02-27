наверх
27.02.201817:02
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На Буковине умер лицеист. Медики назвали причину

    17603
    По информации медиков, юноша усиленно занимался спортом, несмотря на то, что это было для него противопоказано. В полиции начали расследование по части 1, статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство".
    Глибоцький лицей
    molbuk.ua

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.  Лицеист, которого нашли мертвым в общежитии Глибоцького лицея на Буковине, умер от острой сердечной недостаточности, сообщил сообщает molbuk.ua со ссылкой на начальника Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктора Бачинского.

    Лариса Ницой
    facebook.com/larysa.nitsoi
    Тренд дня: "Всякие ницой уничтожают Украину бандеровскими истериями"

    По информации медиков, юноша усиленно занимался спортом, несмотря на то, что это было для него противопоказано.

    "Причина смерти — острая сердечная недостаточность. У него было увеличено сердце в полтора раза, как для 18-летнего ребенка. Он, очевидно, занимался усиленно спортом, но ему нельзя было этого делать. У него хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, изменены внутренние органы, печень и селезенка и почки", — сказал Бачинский.

    В полиции начали расследование по части 1, статьи 115 УК "Умышленное убийство".

    Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители разыскивают без вести пропавшую школьницу. По информации полиции, 14-летняя Кристина Костенко сбежала из 7-й областной детской больницы на улице Клочковской 26 февраля около 16:30, при этом девушка не взяла с собой верхнюю одежду.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Масштабный снегопад во Львове
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие