На Буковине умер лицеист. Медики назвали причину

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Лицеист, которого нашли мертвым в общежитии Глибоцького лицея на Буковине, умер от острой сердечной недостаточности, сообщил сообщает molbuk.ua со ссылкой на начальника Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктора Бачинского.

По информации медиков, юноша усиленно занимался спортом, несмотря на то, что это было для него противопоказано.

"Причина смерти — острая сердечная недостаточность. У него было увеличено сердце в полтора раза, как для 18-летнего ребенка. Он, очевидно, занимался усиленно спортом, но ему нельзя было этого делать. У него хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, изменены внутренние органы, печень и селезенка и почки", — сказал Бачинский.

В полиции начали расследование по части 1, статьи 115 УК "Умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители разыскивают без вести пропавшую школьницу. По информации полиции, 14-летняя Кристина Костенко сбежала из 7-й областной детской больницы на улице Клочковской 26 февраля около 16:30, при этом девушка не взяла с собой верхнюю одежду.