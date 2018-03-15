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    Общество

    В Николаеве онкобольные 40 минут ждали медиков, выбиравших косметику

    (обновлено: )32330
    По словам пациента николаевской онкобольницы, он сорок минут просидел в ожидании за дверью, а когда зашел поинтересоваться в чем заминка опешил.
    В николаевской онкобольнице пациенты ждали врачей, выбиравших косметику
    Facebook Матвеевский Лес

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В приемном отделении областной онкологической больницы пациенты 40 минут прождали под дверью пока медики освободятся и к ним можно будет зайти на прием, сообщил Сергей Савченко, более известный под ником Матвеевский лес в Facebook.

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    Мужчина отметил, что в приемном отделении областной онкологии издеваться над пациентами начинают с первых минут пребывания.

    "Сорок минут, сорок просидел в ожидании за дверью, а когда зашел поинтересоваться в чем заминка и почему мы одни сидим уже почти час перед дверью… честно говоря опешил. Достал лист информации со стенда и спросил, по какому телефону мне позвонить, чтобы здесь навели порядок. Вопрос решился за 5 минут", — написал мужчина.

    Сергей Савченко также опубликовал несколько фото, где видно, что медики были заняты более увлекательным делом, чем прием пациентов — рассматривали и выбирали помады для губ и лаки для ногтей.

    "На фото, среда 14.03.18 время 11:10 Вы серьезно думаете что после реформы на рабочем месте не будут красить ногти и губы и барыжить лаком в то время когда их ждут пациенты?", — написал автор поста.

    Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины начинает переход на новую модель вызовов врачей на дом.

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