Хроника 10 февраля: Саакашвили и депортация, полуфинал нацотбора на "Евровидение"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В субботу, 10 февраля, Михаил Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины приняла решение депортировать его в Польшу, полиция объявила "охоту" на иностранных воров в законе, а Вятрович заявил, что в Украине фактически завершена декоммунизация. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Саакашвили ждет депортации в Польшу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что власти Украины подготовили документы для его депортации в Польшу. Ранее Миграционная служба Украины отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили подал апелляцию, однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. pravda.com.ua/rus/ Саакашвили, люди в черном и флаг США. Марш в Киеве за импичмент Порошенко

Полиция объявила "охоту" на иностранных воров в законе

Национальная полиция Украины совместно с пограничной и миграционной службами начала операцию "Мигрант" во выявлению и выдворению иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Он также сообщил, что такие меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе и государстве в целом.

Вятрович: в Украине фактически завершена декоммунизация

В Украине процесс декоммунизации фактически завершен. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "У нас произошло переименование населенных пунктов — около тысячи. Это почти все… Почти, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации", — сказал Вятрович.

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В Днепре спорят по поводу переименования области

В Днепре состоялось общественное обсуждение инициативы переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, сообщает Радио Свобода. Мероприятие организовал областной центр Всеукраинского общества "Просвита". По словам организаторов события, нынешнее название области — Днепропетровская — подпадает под закон о декоммунизации и должно быть изменено.

Скончался известный украинский философ Мирослав Попович

На 88-м году жизни умер директор Института философии Мирослав Попович. Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров на своей странице в Facebook. "Страшное и печальное известие — ушел из жизни философ, мыслитель, человек, моральный авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному учителю!" — написал проректор.

Украинцы обошли Дуду в рейтинге влияния на экономику Польши

Работающие в Польше украинцы — одна из самых заметных сил в польской экономике, по уровню влияния на экономическую ситуацию польского государства они уступают только премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, однако опережают президента Анджея Дуду. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг "50 самых влиятельных людей польской экономики", опубликованный польским аналитическим изданием Gazeta Prawna. По данным издания, по результатам 2017 года, вторым наиболее влиятельным "человеком" в престижном списке, после премьера страны, стали украинцы.

Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение-2018

В Киеве прошел первый полуфинал национального отбора песенного конкурса Евровидение 2018. За право участвовать в финале отбора соревновались девять участников. В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов (10-го и 17 февраля) выйдут по три конкурсанта. Победителями первого полуфинала стали VILNA с песней "Forest song", The Erised с песней "Heroes" и LAUD с песней "Waiting".

ООН заявила о новой эскалации конфликта в Сирии

ООН считает, что за первую неделю февраля жертвами авиаударов в Сирии стали 1 тысяча человек, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь вновь подчеркивает, что все заинтересованные стороны в Сирии и в регионе несут ответственность и должны соблюдать международное законодательство и соответствующие резолюции Совета Безопасности (ООН)", — добавил Дюжаррик.

Именно 10 февраля 1996 года начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым (со счетом 4—2 победил Г. Каспаров). В этот же день в 2009 году на орбите Земли произошло первое за всю историю космонавтики столкновение искусственных спутников.