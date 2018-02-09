Саакашвили вызвали на допрос

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева вызвала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на 12 февраля на допрос в рамках экстрадиционной проверки, заявила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

Прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили по запросу Грузии. Саакашвили, утративший грузинское, а потом и украинское гражданство, пытался добиться на Украине статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако в этом ему было отказано, политик обжаловал это решение в судебном порядке.

"Он вызван на 11.00", — заявил Максимец.

Вместе с тем, адвокат политика Павел Богомазов заявил РИА Новости, что защита и сам политик не получали повестки на этот допрос.

"Никаких повесток мы не получали", — заявил Богомазов, отвечая на вопрос, пойдет ли Саакашвили на допрос.

Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили подал апелляцию, однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций. Миграционная служба ранее выдала Саакашвили документ, временно подтверждающий его легальное пребывание в Украине.