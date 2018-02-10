Украинцы обошли Дуду в рейтинге влияния на экономику Польши

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Работающие в Польше украинцы — одна из самых заметных сил в польской экономике, по уровню влияния на экономическую ситуацию польского государства они уступают только премьер-министру страны Матеушу Моравецкому, однако опережают президента Анджея Дуду. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг "50 самых влиятельных людей польской экономики", опубликованный польским аналитическим изданием Gazeta Prawna, передает "Радио Свобода".

По данным издания, по результатам 2017 года, вторым наиболее влиятельным "человеком" в престижном списке, после премьера страны, стали украинцы.

В редакционной колонке газета объясняет свое решение тем, что сегодня Польша для своего экономического развития нуждается в иностранных работниках, и такими работниками стали граждане Украины.

"Поэтому в нашем рейтинге мы символически размещаем украинцев, которых встречаем на каждом шагу: в магазинах, на строительных площадках, на заводах, в парикмахерских, везде, где существует спрос на работу", — поясняет газета.

Издание обращает внимание на то, что украинские иммигранты положительно влияют на состояние польского социального страхования, ведь они вносят в нее значительные суммы.

"Роль украинцев на нашем рынке труда растет. Это особенно важно в контексте демографических проблем, которые напоминают бомбу под нашей экономикой. Эксперты Организации Объединенных Наций называют Польшу одной из тех стран, численность населения которых сокращается быстрее, поэтому ее общество быстро стареет. Сегодня иммигранты с востока смягчают ситуацию и препятствуют демографическим изменениям", — пишет Gazeta Prawna.

Впрочем, отмечает издание, даже многочисленные мигранты из Украины в долгосрочной перспективе не решат польские проблемы, поскольку украинские демографические проблемы еще хуже, чем польские.

Издание напоминает, что, по данным министерства труда, в 2017 году польские работодатели подали 1,7 миллиона деклараций о намерении трудоустроить у себя украинцев. Количество таких заявлений по сравнению с 2016 годом выросла более чем на треть. По сравнению с 2014 годом, когда волна миграции из Украины начала сильно расти, увеличение составило 350%.

Напомним, в декабре польские пограничники сообщили, что с июня 1,7 миллиона украинцев въехали по загранпаспортам в страну, из них почти 600 тысяч — без виз.