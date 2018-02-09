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    В МВД заявили, что никто из силовиков не приходил за Саакашвили

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (846)

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    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает заявление о попытке задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили работой пиарщиков политика для привлечения к нему внимания.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Ни одно из правоохранительных подразделений в пятницу не приезжало в киевский отель для задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

    Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе ранее написал в Facebook, что спецподразделение СБУ "Альфа" приехало в киевский отель для задержания бывшего губернатора. СБ Украины опровергло эту информацию. Позже соратники политика заявили, что СБУ якобы покинуло отель, однако власти намерены принудительно выдворить Саакашвили из Украины в третью страну.

    "Никакого спецназа ни одного из правоохранительных подразделений там не было и быть не могло. Никаких попыток задержания Саакашвили не осуществлялось. Они не смогут предоставить ни видео, ни фото "Альфы". Это чисто информационная провокация", — написал Шкиряк в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Он считает подобное заявление работой пиарщиков Саакашвили с целью привлечения к нему внимания.

    "Его вопрос будет решаться исключительно согласно норм законов Украины и норм международного права. Только так", — написал Шкиряк.

    Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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