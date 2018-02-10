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    Саакашвили ждет депортации в Польшу

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    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (19)

    (обновлено: )52710
    По словам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, прокуратура отказалась от его домашнего ареста для того, чтобы подготовить его депортацию из страны.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что власти Украины подготовили документы для его депортации в Польшу.

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    "Прокуратура Украины отказалась от моего домашнего ареста для того, чтобы подготовить мою депортацию из страны. По моей информации, миграционная служба Украины подписала пакет документов в связи с моей депортацией, в частности, в связи с реадмиссией, то есть меня хотят отправить туда, откуда я въехал в страну, — в Польшу", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".

    Ранее Миграционная служба Украины отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили подал апелляцию, однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций. Миграционная служба ранее выдала Саакашвили документ, временно подтверждающий его легальное пребывание в Украине.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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